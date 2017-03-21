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В Британии ищут владельцев астрономического по стоимости клада

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  • 21.03.2017, 11:27
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Фото: British Museum's Portable Antiquities Scheme

Тайник со множеством золотых монет обнаружили в старом пианино.

В Великобритании продолжились поиски законных владельцев клада, извлеченного из антикварного пианино. Если они не объявятся, находку признают собственностью монарха, сообщает UPI (перевод – lenta.ru).

О существовании тайника стало известно в декабре, когда инструмент отдали в ремонт. Мастер, который чинил и настраивал пианино, обнаружил внутри множество золотых полусоверенов и соверенов (монета достоинством один фунт стерлингов).

Спрятанные монеты были отчеканены в Великобритании во время правления королевы Виктории, а также королей Эдуарда VII и Георга V. Старейшая из них датируется 1847 годом, самая новая — 1915 годом.

Точная стоимость клада не обнародована, однако Питер Ривилл (Peter Reavill) из Британского музея утверждает, что речь идет о недосягаемой для большинства людей сумме.

Британские власти установили, что в 1906 году пианино купили два учителя музыки из графства Сюррей. В 1983 году его приобрела живущая в том же регионе семья. Кому принадлежал инструмент в течение 77 лет, разделяющих эти даты, остается неясным. В апреле разбирательство продолжится.

Фото: British Museum's Portable Antiquities Scheme

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