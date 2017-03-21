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Отсчет переменам в Беларуси уже начался

  • 21.03.2017, 11:38
  • 11,901

Народное творчество ко Дню Воли.

Сайт Белорусского Национального Конгресса bnknews.org опубликовал видеоролики, которые прислали его читатели. Три ролика сделаны обычными людьми, которые призывают прийти на Марш рассерженных белорусов в День Воли.

Напомним, акция в Минске начнется 25 марта в 14:00. Место сбора — Академия Наук. На следующий день в 12:00 акции пройдут по всей стране. Места сбора — центральные площади белорусских городов.


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