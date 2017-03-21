Разведка Германии: Учения «Запад-2017» задуманы не для защиты 10 21.03.2017, 11:58

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Маневры российских войск в Беларуси выходят за рамки обычной защитной стратегии.

Бруно Каль, глава Федеральной разведывательной службы Германии, в интервью Der Spiegel (перевод – belaruspartisan.org) заявил о том, что учения «Запад-2017» на территории Беларуси представляют собой потенциальную угрозу.

- Кто представляет большую угрозу: Россия или ИГИЛ?

- Я бы поставил террористическую угрозу на самый верх списка угроз. Это то, что вызывает наибольшую тревогу у населения. Однако мы крайне серьезно относимся и к российской угрозе, которая значительно возросла в последнее время. Это не только угроза, исходящая от русской пропаганды, в повестку дня вернулась и конвенциональная угроза.

- Что вы имеете в виду?

- То, что происходит в военном отношении и с вооружением. Россия удвоила свои силы на западных границах — и мы говорим не только о ракетах «Искандер». В Крыму есть также много ракет. И обычные вооруженные силы. Это уже нельзя интерпретировать как часть защитной стратегии против стран Запада, а должно рассматриваться как потенциальная угроза.

-Особенно, если мы обратим внимание на российские так называемые учения Запад-2017, которые в этом году будут проходить в сотрудничестве с Беларусью. Мы скоро станем свидетелями вторжения русских в страны Балтии?

- На западе России дислоцирована танковая армия. Если она вступит в Беларусь в рамках этих учений, мне будет интересно посмотреть, кто по-прежнему рискнет называть это защитной стратегией.