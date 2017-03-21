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Геннадий Федынич: От нашей солидарности зависит будущее Беларуси

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  • 21.03.2017, 11:59
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Геннадий Федынич
Фото: praca-by.info

За три дня независимый профсоюз РЭП собрал 800 рублей в помощь героям Маршей протеста.

Председатель независимого профсоюза РЭП Геннадий Федынич сообщил praca-by.info, о том, что белорусы проявили небывалую солидарность в поддержке участников акций протеста.

За три дня на счет профсоюза поступили пожертвования на сумму около 800 рублей ($400).

Мы активно распространяем информацию о сборе средств в интернете и надеемся на поддержку белорусов. Важно ведь не только материальное участие неравнодушных людей, но и чувство солидарности. Ведь мы, граждане Беларуси, давно хотим жить в достатке, в уважении и знать, что от нашего голоса зависит будущее нас и нашей страны, – подытожил Геннадий Федынич.

Вы можете оказать помощь активным участников Маршей, перечислив деньги через ЕРИП:

ЕРИП >>>> г. Минск >>>> Общественные >>>> объединения >>>> профсоюз РЭП (с пометкой «помощь репрессированным»).

Также можно перечислить средства через paypal: [email protected]

Напомним, лидеры Белорусского Национального Конгресса призвали сограждан из Минска и регионов выйти 25 марта на День Воли в центр столицы, а 26 марта – на акции протеста в своих городах.


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