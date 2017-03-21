Белорусский покерист выиграл $420 тысяч в Макао 11 21.03.2017, 12:14

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На финальной раздаче белорус оказался лицом к лицу с легендарным онлайн-игроком из США Томом Дваном.

Никита Бодяковский из Беларуси, известный своим онлайн-псевдонимом fish2013, стал победителем турнира HK$500,000 Super High Roller в Макао.

Всего за призовой фонд боролись 12 игроков. Чтобы попасть за стол, каждый из них сделал для этого вступительный взнос в 64 400 долларов, пишет myfin.by.

На финальной раздаче белорус оказался лицом к лицу с легендарным онлайн-игроком из США Томом Дваном. И стал победителем, получив 420 тысяч долларов.

А известный американец, к тому же редко играющий вживую, стал звездой вечера для фото на память, но довольствовался утешительным призом в 275 тысяч долларов.

Кстати, турнир в Макао стал не первым крупным выигрышем нашего соотечественника Бодяковского на «живых» турнирах.

Например, в 2017-м он оказался победителем на австралийских соревнованиях Aussie Millions $50,000 Shot Clock, получив за это 133 тысячи долларов.

А в октябре 2016-го взял 502 тысячи евро призовых на турнире Monte-Carlo One Drop Extravaganza. Правда, тут он оказался вторым.