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Макрон победил на дебатах кандидатов в президенты Франции

  • 21.03.2017, 12:24
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Эммануэль Макрон

За его выступление проголосовал каждый третий француз.

Независимый кандидат на предстоящих выборах президента Франции Эмманюэль Макрон победил на первых теледебатах, которые состоялись вчера вечером, 20 марта. О победе экс-министра экономики свидетельствуют данные опроса телезрителей консалтинг-группой Elabe, проведенного для канала BFMTV, сообщает liga.net.

Макрон был признан «самым убедительным» - 29% зрителей проголосовали за него, а каждый пятый (20%) отдал голос за Жана-Люка Меланшона. Основные конкуренты Макрона - лидер ультраправых Марин Ле Пен и консерватор Франсуа Фийон - заняли третье место в рейтинге с одинаковым результатом 19%. Выступление Бенуа Амона одобрили 11% опрошенных.

При этом каждый третий (30%) из зрителей считает Макрона «лучшим проектом для Франции», Фийона - 20%, Ле Пен - 19%, Меланшона - 16% и Амона - 14%.

Отвечая на вопрос «Кто из кандидатов имеет лучшие качества для того, чтобы стать президентом?», 31% зрителей назвали Макрона, 24% - Фийона, 17% - Ле Пен, 15% - Меланшона и 11% - Амона.

При этом в части «понимания людей» победил Меланшон (26%). Ле Пен набрала по этому параметру 24%, Макрон - 23%, Фийон - 14% и Амон - 13%.

В голосовании приняли участие 1157 телезрителей.


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