Экспорт нефтепродуктов упал вдвое 5 21.03.2017, 12:36

Падение экспорта нефтепродуктов в первую очередь связано с сокращением поставок сырья из России.

Экспорт нефтепродуктов из Беларуси в январе 2017 года упал на 53,2% по сравнению с аналогичным месяцем 2016-го до 745 тыс. т. В стоимостном выражении, за счет роста цен на нефть и продукты ее переработки, поставки уменьшились только на 28% до 309,7 млн. долларов, пишет belmarket.by.

Более половины белорусских нефтепродуктов было поставлено на рынок ЕС. Торговля ведется через Великобританию (389 тыс. т) и Нидерланды (66 тыс. т). Также большие объемы топлива поставлялись в Украину – 247 тыс. т на 121,65 млн. долларов, что меньше, чем год назад на 25,1% в натуральном выражении и больше на 7,6% - в стоимостном.

Падение экспорта нефтепродуктов в первую очередь связано с сокращением поставок сырья из России. Он уменьшился в январе на 29,6% до 1,4 млн. т. В прошлом году Беларусь в январе еще получала нефть из РФ из рассчета годового объема поставок в 24 млн. т. В этом году он может составить менее 16 млн. т, если не будет улажен нефтегазовый спор между странами. В 2016-м в Беларусь Россия поставила 18,1 млн. т. нефти.

Экспорт белорусской нефти в январе по сравнению с прошлым годом снизился на 0,2% до 138 тыс.т, однако выручка увеличилась на 90,9% до 51,4 млн. долларов.