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Александра Саснович победила в первом раунде теннисного турнира в Майами

  • 21.03.2017, 12:48
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Александра Саснович
Фото: tennis.by

Призовой фонд соревнования - $7 миллионов.

Белорусская теннисистка Александра Саснович победно стартовала в квалификации турнира категории "Премьер" в американском Майами (призовой фонд - $7 млн), сообщает БелТА.

В первом раунде соревнований Саснович, занимающая 120-е место в мировом рейтинге, одолела в трехсетовом поединке болгарскую теннисистку Элицу Костову (141-й номер рейтинга WTA) - 6:2, 0:6, 6:2.

Следующей соперницей Александры Саснович будет полька Магда Линетт (73). Победитель их встречи получит пропуск в основную сетку этого престижного турнира. В прошлом году соревнования в Майами выиграла лучшая белорусская теннисистка Виктория Азаренко. Матчи основного этапа пройдут на открытых хардовых кортах Майами с 22 марта по 2 апреля.


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