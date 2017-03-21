Ремонт «Адмирала Кузнецов» растянется на три с половиной года 7 21.03.2017, 12:55

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За все время службы судно ни разу не проходило средний ремонт и модернизацию.

ПАО «Невское проектно-конструкторское бюро» разработало технический проект среднего ремонта и модернизации единственного российского авианосца «Адмирал Кузнецов». Об этом ТАСС рассказал генеральный директор предприятия Сергей Власов.

«Техпроект ремонта авианосца разработан, теперь ждем решения от Минобороны», - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам Власова, сроки и перечень конкретных работ будут зависеть от финансирования этого проекта. «По времени ремонт может занять от двух до трех с половиной лет», - сказал он, не уточняя объемы финансирования.

Ранее источник в российской оборонке сообщил ТАСС, что ремонт «Кузнецова» начнется в первой половине 2017 года в Центре судоремонта «Звездочка».

Авианесущий крейсер «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов» был спроектирован Невским ПКБ и введен в строй в начале 1990-х годов. За все время боевой службы он ни разу не проходил средний ремонт и модернизацию.