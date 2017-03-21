В Индии реки Ганг и Ямуна признали юридическими лицами 1 21.03.2017, 13:40

река Ганг

Такой же статус получили и все притоки священных для индусов рек.

Высокий суд индийского штата Уттаракханд объявил реки Ганг и Ямуна юридическими лицами, сообщает РИА «Новости».

Решение было принято судьями Алокой Сингх и Радживом Шармой, которые рассматривали иск жителя Харидвары Мохаммада Салима. Салим обратился в суд по поводу захвата прибрежных земель у одного из притоков реки Ганг.

Чтобы сохранить Ганг и Ямуну, они и все их притоки и русла объявлены юридическими лицами со всеми соответствующими правами и обязанностями, говорится в решении суда. Необходимость такой меры объясняется тем, что Ганг и Ямуна «теряют само свое существование», являясь при этом важной частью индийского общества.

«Все индуисты глубоко верят в Ганг и Ямуну, они связаны с этими реками. Реки играют центральную роль для половины населения Индии, их здоровья и благополучия. Они обеспечивают физическую и духовную поддержку для нас с незапамятных времен», — добавляют судьи.

Суд также выразил разочарование темпами работ по охране реки Ганг и поручил сформировать в течение трех месяцев Управляющий совет, который будет заниматься вопросами ирригации, водоснабжения, гидроэнергетики и навигации.

В Индии вспыхнули беспорядки из-за введения квоты для женщин на выборах

Как пояснил изданию Economic Times юрист К.Х. Гупта, новый статус рек позволит активнее защищать их от загрязнения и прочего негативного влияния со стороны людей. Теперь права рек в суде смогут официально отстаивать глава правительственной программы по очистке реки Ганг, главный секретарь и генеральный прокурор Уттаракханда.

Решение индийского суда появилось спустя всего пять дней после того, как парламент Новой Зеландии принял закон о признании священной для маори реки Уонгануи живым существом.