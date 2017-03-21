Евро подорожал на торгах в Минске 21.03.2017, 13:42

На валютных торгах 21 марта белорусский рубль снизился к евро и российскому рублю.

Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

По итогам торгов доллар подешевел на Br0,0032 до Br1,8797 (20 марта - Br1,8829 за $1).

Курс евро вырос на Br0,0013 и составляет Br2,0266 (20 марта - Br2,0253 за 1 евро).

Российский рубль подорожал на Br0,0022 до Br3,2845 за 100 российских рублей (20 марта - Br3,2823 за 100 российских рублей).