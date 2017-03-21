В Польше уберут почти 500 коммунистических памятников 21.03.2017, 13:54

Фото: charter97.org

Сенат готовится принять поправки в закон о декоммунизации.

Порядка 490 памятников коммунизму могут ликвидировать в Польше в случае принятия новых поправок в закон о декоммунизации, которые подготовил сенат страны.

Об этом сообщает газета Rzeczpospolita (перевод – ria.ru).

В апреле прошлого года в Польше вступил в силу закон о декоммунизации, который предполагает запрет на пропаганду тоталитарных режимов в названиях зданий, дорог, улиц, мостов или площадей. Под пропагандой понимается использование фамилий, названий организаций, событий или дат, «символизирующих коммунизм или любой другой тоталитарный режим».

Согласно новым поправкам, которые подготовили сенаторы от правящей партии «Право и справедливость» Ярослава Качинского, сносу также подлежат памятники и памятные камни, прославляющие коммунизм. Согласно данным воевод, в стране установлены порядка 490 таких монументов. Предполагается, что памятники будут разбирать после консультаций с Институтом национальной памяти, закон не коснется объектов, установленных на кладбищах, и не выставленных на публичное обозрение.