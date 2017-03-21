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Главное белорусское богатство

  • 21.03.2017, 14:14

Сегодня отмечается Международный день защиты лесов.

Во всем мире 21 марта отмечается Международный день лесов или Всемирный день защиты лесов, пишет novychas.by. А вы знаете, сколько в Беларуси деревьев в возрасте более 800 лет?

Международный день лесов был учережден в 1971 году. А в 2012 году Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией № 67/200 от 21 декабря 2012 приняла решение отмечать ежегодно 21 марта Международный день лесов (International Day of Forests) как основание проинформировать общество о важности сохранения лесов и для повышения осведомленности о них значение.

С каждым днем площадь мировых лесов неуклонно сокращается, каждую секунду Земля теряет более 1,5 гектаров естественного леса. Прежде всего это связано с ростом численности населения и преобразованием лесных территорий для различных человеческих нужд.

Сокращение площади лесов ведет к непоправимым процессам, имеющих глобальное значение для природы и жизни человечества. В связи с этим основной задачей Международного дня лесов является привлечение внимания жителей планеты к проблеме сохранения лесов, информирование о значимости лесных экосистем, их действительном положении, основных мерах по их защите и восстановлению.


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