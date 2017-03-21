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Замминистра МЧС задержали за взятку

  • 21.03.2017, 14:07
Дмитрий Бегун
Фото: Минск-Новости

Дмитрия Бегуна обвиняют во вводе в строй объекта с нарушением требований пожарной безопасности.

Заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Дмитрий Бегун задержан по подозрению в получении взятки.

Об этом Лукашенко рассказал сегодня во время общения в Могилеве с работниками предприятий компании «Кроноспан», передает БелТА.

Дмитрий Бегун подозревается в получении взятки от бизнесмена за ввод в строй объекта с нарушением требований противопожарной безопасности.

«Взятку брал. На месте взяли всех. Чего обижаться на меня? Все одинаковы перед законом: и министры, и замминистры, - отметил Лукашенко. - Светит восемь лет минимум. Доработался до генеральской должности, чтобы в тюрьме провести время».

При этом диктатор обратил внимание, что в таких случаях чиновники не сами принимают объекты с нарушениями, а поручают это своим подчиненным. «Так загнивает общество, гнилью покрывается, - добавил глава государства. - Замминистра, великий человек. Что тебе надо, работай. Чего тебе не хватает?»


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