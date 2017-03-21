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Знаменитый стартап Kino-mo представят на крупной дубайской выставке

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  • 21.03.2017, 14:55
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В выставке Cabsat участвуют более 900 компаний.

Проект Kino-Mo белорусских разработчиков покажут на крупной выставке Cabsat в Дубае. Мероприятие началось сегодня и будет идти до 23 марта. Cabsat посвящена достижениям в области цифрового и спутникового вещания. Участвуют более 900 компаний, пишет onliner.by.

Стартап Kino-mo придумали два белоруса — Артем Ставенко и Кирилл Чикеюк. Проект создает эффект объемных голограмм, которые словно парят в воздухе. В 2015 году Kino-mo вошел в тройку лучших на британском конкурсе стартапов Pitch to Rich от компании Virgin Group бизнесмена Ричарда Бренсона. Осенью 2016 года американский миллиардер Марк Кьюбан подписал с компанией договор об инвестировании в Kino-mo.


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