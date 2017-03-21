«Ради сопротивления мужественного белорусского народа» 2 21.03.2017, 15:12

1,751

Как мэр Нью-Йорка объявил 25 марта Днем Независимости в своем городе.

Благодаря усилиям белорусского диаспоры в США по популяризации информации о Беларуси среди влиятельных кругов США мэр крупнейшего города Америки официально объявил 25 марта 1957 года Днем Независимости Беларуси в Нью-Йорке и пригласил жителей города «присоединиться к гражданам белорусского происхождения в молитвах за мир, свободу и справедливость в мире».

Сайт Рады Белорусской Народной Республики radabnr.org опубликовал текст официальной прокламации, которую выдала мэрия Нью-Йорка.

«В связи с тем, что:

25 марта 1957 года будет тридцать девятая годовщина провозглашения свободной и независимой Белорусского Народной Республики;

В связи с тем, что американцы белорусского происхождения отмечают эту дату подтверждением свои веры в свободу для всех народов и подчеркиванием своего убеждения, что тирания и деспотизм не могут долго властвовать там, где человек так верит;

В связи с тем, что сопротивление мужественного и патриотического белорусского народа против коммунистического тоталитаризма никогда не уменьшалось и не уменьшится

Ради этого я, Роберт Ф. Вагнер, мэр города Нью-Йорка, этим объявляю понедельник 25 марта 1957 года

Днем Независимости Беларуси в городе Нью-Йорке и призываю всех граждан присоединиться к гражданам белорусского происхождения в молитвах за мир, свободу и справедливость».