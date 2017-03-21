Балотелли не смог завязать шнурки перед матчем 21.03.2017, 15:34

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Итальянский футболист не справился с казалось бы простейшей задачей.

Волшебный итальянский форвард Марио Балотелли забил в этом сезоне за «Ниццу» уже 10 голов во французской лиге, но мир сейчас обсуждает и репостит, конечно, не это. В субботу в матче с «Нантом» Балотелли попал в очередную историю из числа тех, в которые, кажется, попадает только он, пишет «Трибуна».

Перед самым началом игры Марио почувствовал, что зашнуровал бутсы слишком туго, но сам ситуацию исправить не сумел. Пришлось идти на бровку, звать помощников и пропустить первые полторы минуты матча.

Фото: Global Look Press/Panoramic/ZUMAPRESS.com/REUTERS/Eric Gaillard

Трудно не вспомнить и еще раз не посмотреть эпизод 6-летней давности, когда Балотелли, игравший тогда за «Ман Сити», перед матчем Лиги Европы с киевским «Динамо» не справился с манишкой и на несколько лет надежно попал в мемы.