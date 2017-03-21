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На Гродненщине зафиксировали необычную птицу

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  • 21.03.2017, 15:55
Фотo: birdwatch.by

Птица была обнаружена между деревнями Ярмоличи и Олекшицы.

Белорусские наблюдатели за птицами зафиксировали краснозобую казарку - необычный для Беларуси вид птиц, передает «Раде Рацыя».

Это произошло между деревнями Ярмоличи и Олекшицы, Берестецкого района Гродненской области. О птице рассказывает Дмитрий Винчевский - редактор сайта "Птушкі штодня":

- Статус вида - под глобальной угрозой. Гнездится исключительно в тундрах России. И почти половина мировой популяции зимой вокруг одного озера в Болгарии. Куда они летят и как они возвращаются в Россию - не очень понятно. Но через Беларусь летит не очень много птиц. И они даже отмечаются у нас не каждый год. И так получилось, что предварительная регистрация на Гродненщине была для нашей области первой. Она была сделана недалеко от этого места, на болоте Грайно в 2012 году.

Члены общества "Охрана птиц Отечества" приглашают каждые выходные на весенние наблюдения за птицами и подсказывают, что даже в своем дворе иногда можно увидеть необычную птицу.


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