На Гродненщине зафиксировали необычную птицу 3 21.03.2017, 15:55

Фотo: birdwatch.by

Птица была обнаружена между деревнями Ярмоличи и Олекшицы.

Белорусские наблюдатели за птицами зафиксировали краснозобую казарку - необычный для Беларуси вид птиц, передает «Раде Рацыя».

Это произошло между деревнями Ярмоличи и Олекшицы, Берестецкого района Гродненской области. О птице рассказывает Дмитрий Винчевский - редактор сайта "Птушкі штодня":

- Статус вида - под глобальной угрозой. Гнездится исключительно в тундрах России. И почти половина мировой популяции зимой вокруг одного озера в Болгарии. Куда они летят и как они возвращаются в Россию - не очень понятно. Но через Беларусь летит не очень много птиц. И они даже отмечаются у нас не каждый год. И так получилось, что предварительная регистрация на Гродненщине была для нашей области первой. Она была сделана недалеко от этого места, на болоте Грайно в 2012 году.

Члены общества "Охрана птиц Отечества" приглашают каждые выходные на весенние наблюдения за птицами и подсказывают, что даже в своем дворе иногда можно увидеть необычную птицу.