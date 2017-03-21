Путина обокрали на стройке 7 21.03.2017, 16:12

Всплыли новые факты о стройке резиденции президента России.

Стало известно, что в России был задержан руководитель компании «Атекс», подведомственной Федеральной службе охраны, по делу о стройке дома Владимира Путина.

Как передает Politeka, об этом сообщает издание «Фонтанка».

Выяснилось, что Андрея Каминова задержали на основании показания бизнесмена Сергея Михальченко, который был задержан по этому делу годом ранее. Арест был произведен в ходе расследования дела о хищении денег при строительстве дома приемов в официальной резидиенции Путина.

Также сообщается, что параллельно с обысками, которые проходятв Санкт-Петербурге у субподрядчиков компании «Атэкс», оперативники ФСБ и Следкома начали обыски в Москве.

Ранее Politeka сообщала, что подготовка чиновников из российского Архангельска к приезду президента РФ Владимира Путина рассмешила пользователей социальных сетей.