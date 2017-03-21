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Польско-белорусская группа RADIO SLAM выпустила клип

  • 21.03.2017, 16:23

Экс-барабанщик The Toobes Стас Ломакин покоряет польский шоу-бизнес.

Когда-то в Беларуси была очень успешная и многообещающая группа The Toobes, передает «Еврорадио». Через некоторое время она развалилась. Её барабанщик и фронтмен команды Стас Ломакин осел в Польше и создал там группу RADIO SLAM, которая играет музыку, очень похожую на "тубсовскую". Сам же Стас бросил барабаны и начал петь с гитарой.

Cо Стасом в RADIO SLAM играют два молодых польских музыканта. Вместе они продолжают пробивать стену тамошнего шоу-бизнеса, много выступая в клубах и на фестивалях, участвуя в конкурсах.

А сегодня, 21 марта, RADIO SLAM выпустили клип на последний сингл команды "Save the day". Режиссёром ролика стал Антон Волков ― минчанин, который закончил Академию искусств, а сейчас работает на телевидении.


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