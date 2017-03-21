Минчанин поверил обещаниям отделочника и получил «сюрприз» 21.03.2017, 16:43

Ввиду нехватки клиентов и работы, отделочникам нынче стоит очень внимательно относиться к заказам, но далеко не все следуют этому правилу.

Историю об очередном нерадивом отделочнике-строителе onliner.by рассказал форумчанин japanauto. Родственник молодого человека нанял специалиста для обшивки мансарды вагонкой, но, когда случайно зашел на дачу проверить ход работ, обнаружил, что над мансардой колдует совсем не тот отделочник, да и качество вагонки оставляло желать лучшего.

— Имеется у моего шурина за городом дача, которая находится в перманентном статусе постройки, — излагает суть проблемы пользователь форума. — Есть деньги — строится, нет денег — стройка стоит. Решил он мансарду на даче вагонкой обшить. Купил 40 «квадратов» евровагонки (сорт А). По рекомендациям ему подсуетили строителя. Шурин съездил посмотреть его объект. Вроде все хорошо, видно, что человек специалист. Потом мастер посмотрел будущий объект. Договорились о цене, шурин дал минимальный задаток, передал ключи. Договорились, что в четверг мастер приступит, а в субботу можно будет принимать объект и совершать окончательный расчет.

В пятницу шурин вспомнил, что на даче оставил очень нужную для работы флешку. В обед собрался и поехал. Приехал на дачу, а там вместо наемного мастера работу ведет левый человек. Весь синий в прямом и переносном смысле. Отвечает, что его наняли, он и работает. Спросил у синяка про стоимость его работы. Цена оказалась в 2,5 раза меньше, чем у «мастера».

Он явно вагонку впервые клал. Все криво, косо и с зазорами. Звоним мастеру и просим объяснений. Тот оправдывается, что дети заболели, сам сделать не может и, якобы чтобы не подвести заказчика, попросил другого человека. Просим «мастера» приехать, чтобы тот глянул на работу наемника. «Мастер» отказывается. Синяк просто сбегает.

Делаем фото косяков и отправляем мастеру в Viber. Ноль реакции. Вагонка безнадежно испорчена, юрист говорит, что с «мастера» ничего не взыскать, так как нет договора. Да и сумма не та, чтобы нервы на судах жечь.

Решили, что напишем заявление в налоговую, а там будь что будет. Предупредили по Viber о своем намерении «мастера». Тот сам позвонил и начал плакаться, что у него детки, что заказов нет и денег нет.

В понедельник вечером «мастер» приехал к шурину и вернул деньги за испорченную вагонку. Поплакавшись при этом, что из-за такого заказчика, который не хочет входить в положение, его детки вынуждены голодать. Человек явно решил влегкую заработать. А когда не срослось, то прикрылся детками.

Минчанин делает вывод: не стоит на слово доверять строителям и отделочникам, а если уж доверился, то сиди над его душой и следи за ходом работ. По его мнению, сотрудничество с ними можно вести только таким образом. На форуме «мастера» попытались оправдать — с кем не бывает. «Как прораб скажу, что это почерк стройбана, который нахватался заказов и поставил какого-нибудь своего соседа заткнуть дыры в работе... Но что-то пошло не так... Прораб семь раз проверит работника, за которого он отвечает и которому доверяет работу», — считает собеседник.