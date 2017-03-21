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Американский стартап создал умные часы, которые не нужно заряжать

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  • 21.03.2017, 16:50

Авторы автономных умных часов Stark оснастили их батарейками, способными работать до двух лет.

Стартап собрал на Kickstarter уже более 100 тысяч долларов для запуска гаджета в серийное производство, пишет сайт Gadgets & Wearables (перевод – nv.ua).

Внутри водонепроницаемого корпус из нержавеющей стали помещен акселерометр для отслеживания вашей повседневной деятельности. С помощью часов можно отслеживать качество сна, получать уведомления и т.д. Для всего этого достаточно синхронизировать часы с мобильным устройством, используя специальное приложение.

Часы имеют две отдельные батареи. Та, которая отвечает за работу механизма, рассчитана на два года беспрерывной работы. "Умная" часть Stark питается от другого источника - батарейки CR2032. По словам разработчиков, ее придется менять примерно раз в четыре месяца.

До завершения кампании на Kickstarter осталось почти 3 недели, а стартап собрал уже более 107 тысяч долларов из запланированных двадцати.


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