Власти готовы продать акции 514 предприятий 21.03.2017, 17:05

Среди них «Нафтан», «Белавиа», «Беларуськалий» и МАЗ.

Госкомимущество Беларуси объявило о проведении работ по продаже акций акционерных обществ и предприятий с долей госсобственности, сообщает interfax.by. Всего в этом перечне 514 предприятий.

«Государственный комитет по имуществу объявил о проведении работ по продаже на аукционах и по конкурсу принадлежащих Республике Беларусь акций акционерных обществ и предприятий как имущественных комплексов республиканских унитарных предприятий», - проинформировали в комитете.

В частности, государство готово продать свои акции в таких предприятиях, как «Авиакомпания «Белавиа», Беларуськалий, Нафтан, Белаз, МАЗ, Батэ, Атлант, Гомельдрев, Гомсельмаш, Керамин и даже «Второй национальный телеканал».

Также к приватизации предлагается целый ряд предприятий военно-промышленного комплекса – борисовские «140 ремонтный завод» и «2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения», барановичский «558 АРЗ», минские «МЗКТ» и «КБ Радар - управляющая компания холдинга «Системы радиолокации».

В госкомитете по имуществу напомнили, что продажа принадлежащих Беларуси акций акционерных обществ и предприятий как имущественных комплексов осуществляется по решению Лукашенко.

Начальная цена продажи объектов приватизации устанавливается по их рыночной стоимости. Определение рыночной оценки акций осуществляется после принятия решения Лукашенко по их продаже.