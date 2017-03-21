закрыть
21 марта 2017, вторник, 17:05
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Власти готовы продать акции 514 предприятий

  • 21.03.2017, 17:05

Среди них «Нафтан», «Белавиа», «Беларуськалий» и МАЗ.

Госкомимущество Беларуси объявило о проведении работ по продаже акций акционерных обществ и предприятий с долей госсобственности, сообщает interfax.by. Всего в этом перечне 514 предприятий.

«Государственный комитет по имуществу объявил о проведении работ по продаже на аукционах и по конкурсу принадлежащих Республике Беларусь акций акционерных обществ и предприятий как имущественных комплексов республиканских унитарных предприятий», - проинформировали в комитете.

В частности, государство готово продать свои акции в таких предприятиях, как «Авиакомпания «Белавиа», Беларуськалий, Нафтан, Белаз, МАЗ, Батэ, Атлант, Гомельдрев, Гомсельмаш, Керамин и даже «Второй национальный телеканал».

Также к приватизации предлагается целый ряд предприятий военно-промышленного комплекса – борисовские «140 ремонтный завод» и «2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения», барановичский «558 АРЗ», минские «МЗКТ» и «КБ Радар - управляющая компания холдинга «Системы радиолокации».

В госкомитете по имуществу напомнили, что продажа принадлежащих Беларуси акций акционерных обществ и предприятий как имущественных комплексов осуществляется по решению Лукашенко.

Начальная цена продажи объектов приватизации устанавливается по их рыночной стоимости. Определение рыночной оценки акций осуществляется после принятия решения Лукашенко по их продаже.


Мнение

25 марта надо выйти ради себя
25 марта надо выйти ради себя Павел Виноградов
Мы верим в Белорусскую Весну
Мы верим в Белорусскую Весну Маргарита Акулич
Што будзе, калі скончацца грошы
Што будзе, калі скончацца грошы Уладзіслаў Ахроменка
Лукашенко и коррупция: одной рукой сеет, другой – косит
Лукашенко и коррупция: одной рукой сеет, другой – косит Леонид Злотников


Интервью

Геннадий Федынич: Народный протест усиливается
Геннадий Федынич: Народный протест усиливается
Агнешка Ромашевская-Гузы: Народ Беларуси говорит Лукашенко «Баста!»
Агнешка Ромашевская-Гузы: Народ Беларуси говорит Лукашенко «Баста!»
Пеэтер Тайм: У Путина не хватит ресурсов на Беларусь
Пеэтер Тайм: У Путина не хватит ресурсов на Беларусь
Андрей Санников: Самая важная фигура протестов - лидер БНК Николай Статкевич
Андрей Санников: Самая важная фигура протестов - лидер БНК Николай Статкевич