Группа «Ляпис-98» триумфально возвращается в Минск 2 21.03.2017, 17:14

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После двух аншлаговых концертов в Минске, Сергей Михалок и группа «Ляпис-98» снова ждет своих поклонников.

После успешных гастролей по миру — Дании, стран Балтии, Украины и Израиля, Ляпис-98 порадует выступлением и минскую публику. Концертная программа получила название «Молодость и радость» — золотые хиты группы Ляпис Трубецкой прозвучат на сцене Prime Hall 21 апреля, пишет tut.by.

«Ляпис — 98» — это барабаны Дениса Шурова, бас — Дениса Стурченко, тромбон — Ивана Галушко, труба — Владислава Сенкевича, гитара — Павла Третьяка и, конечно, вокал Сергея Михалка. Группа исполняет исключительно хиты Ляписа за всю историю существования коллектива: «Ау», «Ты кинула», «В платье белом», «Яблони», «Котик», «Африка», «Евпатория», «Я верю», «Капитал» и многие другие. Времена магических концертов, когда все дышали, пели и двигались как одно целое вернулись, ведь так просто отпустить эту атмосферу просто невозможно.

Сергей Михалок и Ко обещают музыкальные сюрпризы, а также драйв, безумную энергетику, и конечно, отменное световое, звуковое и видео шоу. Автор видео инсталляций — Руслан Вашкевич, один из самых известных концептуальных художников.

— Я люблю радовать людей, я люблю свою профессию. Я люблю (и надеюсь, — умею…) петь свои песни! И буду это делать во всех своих творческих проектах искренне и от души! — признался Сергей Михалок.