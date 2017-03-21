Белорусы защитят своего лидера 18 21.03.2017, 17:37

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Николай Статкевич

День Воли станет первым шагом к реальным изменениям.

Об этом Charter97.org заявил координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко.

- До Дня Воли в Минске осталось меньше недели. Как вы оцениваете ситуацию в стране и обществе накануне этого важного события?

- Вы очень хорошо сказали, что это важное событие. Я уверен, что это будет даже историческим событием.

Не все пока это понимают, но 25 марта на самом деле является шансом для Беларуси перейти к переменам в стране мирным путем. 25 марта может быть первым большим шагом к началу реальных переговоров между властью и оппозицией.

Лукашенко, конечно, сейчас находится в страхе, в панике. Лукашенко истерит. Он знает реальное положение дел в экономике и реальное отношение к себе народа. Думаю, он внимательно смотрел часы видеозаписей с Маршей рассерженных белорусов и слышал то, что люди думают о нем и о построенной им системе.

Лидер протестов Николай Статкевич взял на себя ответственность за проведение акции 25 марта, потому что он лучше, чем кто-либо другой, понимает важность этого дня и он реально понимает возможность, которую этот день открывает.

Для белорусов сегодня Статкевич – это тот человек, который является их представителем во взаимодействии с властью.

- Вы сказали, что Лукашенко находится в панике. Какие могут сценарии событий 25 марта?

- Самое глупое решение, которое может принять сейчас власть – это как-то «нейтрализовать» Николая Статкевича, задержать его до 25 числа.

У них, конечно, есть такой соблазн. Но это будет означать то, что 25 марта десятки тысяч людей, которые выйдут на улицы Минска, которые приедут в столицу со всей Беларуси, кроме других задач, главной целью будут считать освобождение своего лидера – Николая Статкевича.

Для всего мира станет ясно, что Лукашенко отказывается от переговоров со своим народом и от переговоров с демократической оппозицией. И расплата за эту глупость, в том числе и финансовая, последует незамедлительно.

Хочет Лукашенко этого или нет – Статкевич сегодня является представителем белорусского народа и выразителем его воли и чаяний.

- Что делать белорусам, чтобы достойно провести День Воли и отстоять свои требования?

- Во-первых, надо осознать, что это действительно не рядовая акция, а историческое событие, от которого зависит жизнь и будущее каждого белорусского гражданина и нашего народа в целом. Надо понимать важность этой даты.

Именно 25 марта станет возможным вернуть субъектность белорусскому народу – через саму акцию и через лидера протеста Николая Статкевича. Это очень важный момент. И сегодня это очень сильно взаимосвязано.

Дальнейшие изменения в стране станут возможными в конце концов через свободные выборы. И всем лидерам оппозиции и людям, которые мечтают реализовать себя в политике, придется пройти через это сито народного волеизъявления уже на свободных выборах под международным контролем. Это уже следующий шаг.

А запустить этот механизм можно уже 25 и 26 марта. Не зря Николай Статкевич говорит: «Придется выходить не один раз и не один день». Надо быть дисциплинированными, смелыми, ответственными – и тогда все получится.

Так, как раньше, уже не будет. Беларусь уже другая и белорусы – другие.

У Лукашенко нет больше возможностей продолжать издеваться над экономикой страны. Первым, кто показал фигу Лукашенко, стала белорусская экономика. И сейчас пришел черед и политическим изменениям. Потому что только новые люди, новая власть смогут изменить ситуацию в стране к лучшему.

Главная тактическая цель на сегодня – защитить лидера, защитить Николая Статкевича. Это должны делать и белорусы в стране, и белорусская диаспора за рубежом и друзья Беларуси во всем мире. Мы должны защитить человека, который является нашим представителем.