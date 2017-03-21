Стало известно наилучшее время дня для принятия важных решений 3 21.03.2017, 17:41

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Аргентинские ученые провели исследование с целью определить оптимальное время дня для принятия важных решений.

В исследовании, результаты которого были опубликованы в научном журнале Psychological Science, приняли участие 100 профессиональных шахматистов, каждый из которых сыграл не менее 2000 игр. Анализируя данные о том, как шахматисты принимали решения, исследователи учитывали их пол, часовой пояс, а также хронотип каждого участника эксперимента, пишет Inc. Magazine (перевод – nv.ua).

Ученые предполагали, что хронотип человека будет отображаться на том, как каждый из шахматистов проявляет себя в игре – гипотеза состояла в том, что жаворонки будут играть лучше утром, в то время как совы - вечером.

Однако результаты исследования показали, что хронотип не оказал влияния на качество принятия решений.

Вне зависимости от того, является человек жаворонком или совой, наилучшим временем дня для принятия важных решений оказалось утро - все игроки принимали более медленные и более точные решения именно в утреннее время. В свою очередь, вечером участники эксперимента принимали более быстрые и рискованные решения.