Британия не намерена платить €55 миллиардов за Brexit 1 21.03.2017, 17:52

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Фото: ukrep.be

Об этом заявил канцлер британского казначейства.

Канцлер британского казначейства Филипп Хэммонд заявил, что Великобритания не признает требований Евросоюза выплатить 50 млрд фунтов за выход из ЕС. Хаммонд заявил, что британские власти категорически против выплаты такой большой суммы, чтобы покрыть обязательства Британии после ее выхода из ЕС, пишет rbc.ua cо ссылкой на The Telegraph.

«Мы думаем, что сумма более 2 млрд. фунтов или 3 млрд. фунтов не представляется возможной. Мы категорически против оплаты большой паушальной суммы», - говорят в британском правительстве. Напомним, Европейский союз проведет саммит 29 апреля 2017 года, чтобы сформулировать свой ответ на уведомление Великобритании о выходе из ЕС.