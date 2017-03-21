закрыть
21 марта 2017, вторник, 19:34
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Витольд Ашурок: Праздновать День Воли буду на воле

2
  • 21.03.2017, 18:12
  • 1,461
Витольд Ашурок

Активист планирует поехать 25 марта на День Воли в Минск, а 26-го принять участие в акции в Лиде.

Общественный активист из Березовки Витольд Ашурок не явился в Лидский РОВД, куда его вызвали на 21 марта повесткой за участие в Марше рассерженных белорусов, который прошел в Минске 17 февраля, передает «Радыё Рацыя».

По словам активиста, повестка в милицию за массовое мероприятие месячной давности - попытка наказать его накануне Дня Воли административным арестом и, следовательно, не дать отпраздновать его на свободе.

- Поехать в Лидский РОВД, получить накануне Дня Воли несколько суток (сколько уже дадут) и отпраздновать 25 марта этого года за решеткой считаю для себя оскорблением. После проведения Дня Воли в Минске и Лиде, безусловно, я готов отсидеть столько суток, сколько мне дадут, но только после Дня Воли, - считает активист.

Витольд Ашурок не отрицает факта своего участия в Марше рассерженных белорусов 17 февраля и готов отбыть любое наказание, но после Дня Воли.


Мнение

Путь к свободе начинается с Площади
Путь к свободе начинается с Площади Владимир Халип
25 марта надо выйти ради себя
25 марта надо выйти ради себя Павел Виноградов
Мы верим в Белорусскую Весну
Мы верим в Белорусскую Весну Маргарита Акулич
Што будзе, калі скончацца грошы
Што будзе, калі скончацца грошы Уладзіслаў Ахроменка


Интервью

Геннадий Федынич: Народный протест усиливается
Геннадий Федынич: Народный протест усиливается
Агнешка Ромашевская-Гузы: Народ Беларуси говорит Лукашенко «Баста!»
Агнешка Ромашевская-Гузы: Народ Беларуси говорит Лукашенко «Баста!»
Пеэтер Тайм: У Путина не хватит ресурсов на Беларусь
Пеэтер Тайм: У Путина не хватит ресурсов на Беларусь
Андрей Санников: Самая важная фигура протестов - лидер БНК Николай Статкевич
Андрей Санников: Самая важная фигура протестов - лидер БНК Николай Статкевич