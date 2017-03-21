Витольд Ашурок: Праздновать День Воли буду на воле 2 21.03.2017, 18:12

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Витольд Ашурок

Активист планирует поехать 25 марта на День Воли в Минск, а 26-го принять участие в акции в Лиде.

Общественный активист из Березовки Витольд Ашурок не явился в Лидский РОВД, куда его вызвали на 21 марта повесткой за участие в Марше рассерженных белорусов, который прошел в Минске 17 февраля, передает «Радыё Рацыя».

По словам активиста, повестка в милицию за массовое мероприятие месячной давности - попытка наказать его накануне Дня Воли административным арестом и, следовательно, не дать отпраздновать его на свободе.

- Поехать в Лидский РОВД, получить накануне Дня Воли несколько суток (сколько уже дадут) и отпраздновать 25 марта этого года за решеткой считаю для себя оскорблением. После проведения Дня Воли в Минске и Лиде, безусловно, я готов отсидеть столько суток, сколько мне дадут, но только после Дня Воли, - считает активист.

Витольд Ашурок не отрицает факта своего участия в Марше рассерженных белорусов 17 февраля и готов отбыть любое наказание, но после Дня Воли.