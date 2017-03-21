Белорусы Варшавы отметят День Воли торжественным шествием 1 21.03.2017, 18:26

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Вечером 25 марта в «Белорусском доме» выступит известная белорусская исполнительница Кася Камоцкая.

Участники соберутся в 12:30 у памятника Костюшко (Plac Żelaznej Bramy), откуда направятся улицами Маршалковской, Свентокшиской, Новым Святом и Краковским Предместьем к памятнику Адама Мицкевича, где состоится митинг. Организаторы призывают приходить на шествие с бело-красно-белыми флагами.

Затем «Беларускі Дом» в Варшаве приглашает всех желающих к себе - в 18:00 на ул. Wiejska 13, m.3, где состоится вечер с участием белорусской рок-княжны Каси Камоцкой.

В воскресенье 26 марта в 18:00 в Варшаве будет отслужена месса за Родину. Богослужение пройдет в часовне Res Sacra Miser (Krakowskie Przedmieście 62).