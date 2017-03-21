Сергей Пальчевский: 25 марта пойду за Статкевичем 2 21.03.2017, 18:55

Сергей Пальчевский

Фото: «Радыё Свабода»

Активист считает Николая Статкевича наиболее авторитетным политиком и лидером.

Активист «Молодого Фронта» и защитник Куропат Сергей Пальчевский заявил «Свабодзе», что 25 марта пойдет на акцию в составе дружины спортивно-патриотического клуба «Ваяр».

- Сергей, что 25 марта означает для вас?

- Это праздник, это день независимости Беларуси. По крайней мере, я считаю 25 марта Днем независимости, потому что в этот день произошло провозглашение Белорусской Народной Республики, первого белорусского государства.

- Как вы будете отмечать 25 марта этого года?

- Я пойду на площадь, буду участвовать в шествии. Вечером отмечу в кафе. Это же праздничный день. Мне вообще не нравится, что в этом году на День Воли призывают и «нетунеядцев», тех, кто против экономической политики Беларуси. Мне кажется, эти акции нужно распределять. Я лично иду не против декрета № 3, а чтобы отметить День независимости.

- Почему в этом году 25 марта вызывает серьезные противоречии среди лидеров оппозиции?

- Я не считаю, что здесь какая-то особая ситуация. Эти противоречия были всегда. В прошлом году тоже были два разных маршрута: Статкевич вел шествие от сквера Янки Купалы до площади Якуба Колоса, а в это же время другие лидеры собирались возле Академии наук и шли в сторону площади Бангалор.

- Вы по какому маршруту пойдете?

- Я пойду туда, куда скажет Статкевич, куда он поведет. Он для меня наиболее авторитетный политик и лидер. Он сказал, что поведет шествие на площадь Независимости. Тут еще такое дело, что я как член спортивно-патриотического клуба «Воин» буду входить в дружину.

Напомним, лидеры Белорусского Национального Конгресса призвали сограждан из Минска и регионов выйти 25 марта на День Воли в центр столицы, а 26 марта – на акции протеста в своих городах.