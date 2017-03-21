Фармрынок Беларуси «просел» на 4% 7 21.03.2017, 18:42

Фото: mport.ua

Объем фармацевтического рынка в 2016 году уменьшился по сравнению с 2015 годом.

«В 2016 году объем фармацевтического рынка Беларуси составил 636,8 млн долларов, это на 4% меньше, чем в 2015 году», – сообщила начальник управления организации производства и перспективного развития департамента фармацевтической промышленности Минздрава Татьяна Тумеля.

Она пояснила, что сокращение рынка в стоимостном выражении обусловлено уменьшением импорта более чем на 2% в связи с выводом собственных импортозамещающих препаратов, а также сохранением цен на отечественную продукцию на фоне изменения курса доллара, пишет «Интерфакс-Запад».

По данным представителя Минздрава, доля отечественных лекарственных средств на рынке республики по итогам 2016 года в стоимостном выражении составила 51,9%.

«По данным Белстата, объем производства лекарственных средств в Беларуси в 2016 году составил 891,5 млн рублей», – сообщила Тумеля, заметив, что 70% этого объема обеспечивают государственные фармацевтические предприятия.

Экспорт лекарственных средств, произведенных в Беларуси, в 2016 году составил 115 млн долларов (рост на 12%), поставки осуществлялись в 29 стран, уточнила представитель Минздрава.

Всего по состоянию на 1 марта текущего года в Беларуси зарегистрировано 4,5 тыс. лекарственных средств, в том числе 1,6 тыс. отечественного производства.