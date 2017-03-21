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Первый министр Шотландии: Brexit дает право на референдум о независимости

  • 21.03.2017, 18:51
Никола Стерджен
Фото: AP

В шотландском парламенте проходят двухдневные дебаты, посвященные независимости региона.

Результат референдума по вопросу членства Великобритании в Евросоюзе наделяет шотландское правительство правом инициировать плебисцит о независимости Шотландии, передает ТАСС.

Об этом заявила первый министр Шотландии Никола Стерджен, которая открыла двухдневные дебаты в шотландском парламенте, посвященные обсуждению второго референдума о независимости региона.

«Результат референдума по вопросу членства (Великобритании) в ЕС дает шотландскому правительству неоспоримые демократические полномочия для проведения референдума о независимости (Шотландии)», - сказала она.


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