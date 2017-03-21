Белорусы Великобритании организуют мероприятие в честь Дня Воли
- 21.03.2017, 19:12
25 марта «Згуртаваньне Беларусаў у Вялікай Брытаніі» отметит 99-ю годовщину объявления независимости БНР.
В субботу, 25 марта 2017 года в Белорусском Доме в Лондоне состоится торжественное мероприятие в честь 99-й годовщины объявления
независимости Белорусской Народной Республики, сообщает «Згуртаваньне Беларусаў у Вялікай Брытаніі» в «Фейсбуке».
Адрес Белорусского Дома: 52 Penn Road, London, N7 9RE
By underground: Caledonian Road Station on the Piccadilly Line;
By bus: No: 91, 17, 259 from the King's Cross; No: 263 from Finchley