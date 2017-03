Белорусы Великобритании организуют мероприятие в честь Дня Воли 21.03.2017, 19:12

Фото: svoboda.org

25 марта «Згуртаваньне Беларусаў у Вялікай Брытаніі» отметит 99-ю годовщину объявления независимости БНР.

В субботу, 25 марта 2017 года в Белорусском Доме в Лондоне состоится торжественное мероприятие в честь 99-й годовщины объявления

независимости Белорусской Народной Республики, сообщает «Згуртаваньне Беларусаў у Вялікай Брытаніі» в «Фейсбуке».

Адрес Белорусского Дома: 52 Penn Road, London, N7 9RE

By underground: Caledonian Road Station on the Piccadilly Line;

By bus: No: 91, 17, 259 from the King's Cross; No: 263 from Finchley