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США могут отрезать КНДР от глобальной финансовой системы

  • 21.03.2017, 19:27

США рассматривают возможность введения радикальных санкций против КНДР из-за ее ядерной программы.

Меры, в частности, предусматривают отключение Пхеньяна от глобальной финансовой системы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США.

Согласно сообщению, санкции станут частью многостороннего подхода по усилению экономического и дипломатического давления на КНДР. Особенно это касается китайских банков и фирм, которые ведут бизнес с Северной Кореей.

Кроме того, речь идет об усилении поддержки союзников США в регионе - Южной Кореи и Японии.

По словам чиновника, вариант превентивных ударов по КНДР пока не рассматривается, администрация Трампа ищет менее рискованные способы давления на КНДР.

Ранее глава Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано заявил, что завод по обогащению урана в Северной Корее увеличился вдвое за последние несколько лет, что, вероятно, свидетельствует о резком наращивании ядерного потенциала изоляционистского режима в Пхеньяне.


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