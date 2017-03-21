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Саснович вышла в основную сетку турнира в Майами

  • 21.03.2017, 19:30
Александра Саснович
Фото: tennis.by

Во втором раунде квалификации белоруска обыграла польку Магду Линетт - 6:4, 6:2.

Белорусская теннисистка Александра Саснович (120 ВТА) пробилась в основную сетку турнира категории «Премьер» в Майами, сообщает «Прессбол».

Во втором раунде квалификации наша соотечественница обыграла Магду Линетт из Польши (73) — 6:4, 6:2.

Miami Open

Призовой фонд турнира - $6,993,450.

Александра Саснович (120 ВТА, Беларусь, 23) — Магда Линетт (73 ВТА, Польша, 2) — 6:4, 6:2


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