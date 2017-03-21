Саснович вышла в основную сетку турнира в Майами
- 21.03.2017, 19:30
Во втором раунде квалификации белоруска обыграла польку Магду Линетт - 6:4, 6:2.
Белорусская теннисистка Александра Саснович (120 ВТА) пробилась в основную сетку турнира категории «Премьер» в Майами, сообщает «Прессбол».
Во втором раунде квалификации наша соотечественница обыграла Магду Линетт из Польши (73) — 6:4, 6:2.
Miami Open
Призовой фонд турнира - $6,993,450.
Александра Саснович (120 ВТА, Беларусь, 23) — Магда Линетт (73 ВТА, Польша, 2) — 6:4, 6:2