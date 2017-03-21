Встань и иди! Анна Стасюк

21.03.2017, 19:33

До 25 марта остались четыре дня. Еще есть время на то, чтобы принять решение, важное для себя и страны.

Идти или нет? А если идти, то куда и зачем? Социальные сети бурлят - День Воли, наверное, впервые за долгие годы стал главной темой комментариев, дискуссий и споров. Большинство сторонников перемен просто молча готовятся к акции, распространяют информацию о ней и ждут 25 марта.

Но есть и другие. Кто-то хочет праздника, но почему-то обязательно на задворках города. Кто-то требует гарантий безопастности и того, что акция принесет результат. Кто-то до сих пор ищет лидеров, которые должны все сделать за них.

Когда-то и я была такой - понимала, что со страной что-то не так, но придумывала, "отмазки", чтобы ничего не делать. Поэтому и пишу эти строки, рассчитывая, что у кого-то путь от обычного овоща-обывателя до гражданина будет короче, чем у меня.

Тем, кто все-таки хочет праздника стоит напомнить, что, по большому счету, отмечать-то пока нечего. Отцы-основатели БНР, слуцкие повстанцы и все те, о ком принято вспоминать 25 марта, явно рассчитывали на другой итог своих мужественных действий и на то, что их потомки - мы - доведут их дело до конца. Довели? Нет.

Но важный шаг можем сделать именно в День Воли. И тогда хотя бы десяткам тысяч людей, которые придут к Академии Наук, будет что праздновать - в первую очередь, победу над собственным страхом. Поэтому, если не хотите протестовать, - все равно приходите.

Праздник будет. Праздник протеста. Те, кому нужны "гарантии безопасности", очень любят вспоминать 2010 год. Но при этом они почему-то полностью игнорируют то, что вина за события семилетней давности лежит на властях. Гарантии нашей безопасности 25 марта - массовость акции и четкое следование плану, озвученному ранее Николаем Статкевичем.

Гарантии безопасности страны - отстранение бездарей и преступников от власти. Ну а тем, кто переживает из-за ответственного за акцию, напомню, что Николай Статкевич пять лет был за решеткой. Кто мешал любому политику или активисту брать ответственность, собирать сторонников, проводить акции в центре города, становиться лидером?

Правда же в том, что кроме нас - граждан Беларуси - добиваться перемен в нашей стране некому. Нет тех сказочных героев, которые одним своим видом разгонят мрак. За свое будущее придется бороться - и прежде всего с собой. Со своим страхом, со своей ленью, со своей неготовностью оторваться от дивана и сделать шаг вперед.

Кто ты? Что для тебя важно? Что ты можешь сделать? Вот те вопросы на которые стоит честно ответить каждому из нас. Беспокоит безопасность? Есть ответ - записывайся в дружину, именно от ее действий, ее сплоченности и организованности во многом зависит, как пройдет акция. А еще лучше - приложи все усилия, чтобы на марш пришло больше людей - позвони друзьям и родственникам.

Нужен праздник? Прекрасно, приходи праздновать и подумай каким этот день останется в твоей памяти. Будет ли это шаг к рождению свободной страны - истинный День Воли, или очередная проходная дата, залитая спиртным.

Нужен лидер? Будь им, но помни, что лидером не становятся дома на диванчике, его делает улица и ответственность, которую он готов брать на себя. Ответ один, и ты его, наверное, знаешь. Загляни в себя. Кого ты там видишь - гражданина или холопа?

Присмотрись, а потом встань и иди!

Анна Стасюк