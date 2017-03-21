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ВВП Украины продолжает расти

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  • 21.03.2017, 20:07

Реальный валовый внутренний продукт соседней страны вырос на 2,3% в прошлом году.

Реальный валовый внутренний продукт (ВВП) Украины (с учетом сезонного фактора) в 2016 году, по сравнению с соответствующим периодом 2015 года, вырос на 2,3%. Об этом сообщает liga.net.

Номинальный ВВП составил 2,38 трлн грн. ВВП в расчете на одного человека - 55,85 тыс. грн.

По данным Госстата Украины, в III квартале ВВП вырос на 1,8%, а в IV квартале - на 4,7%.

Окончательные данные по росту ВВП за прошлый год будут обнародованы 29 декабря 2017 года.

Ранее в Министерстве финансов и Министерстве экономического развития и торговли (МЭРТ) сообщали, что по их данным рост украинской экономики по итогам прошлого года составил 2,2%. МЭРТ прогнозирует, что в текущем году рост ВВП составит 2,4% при инфляции 11%.


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