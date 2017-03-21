Сергей Кунцевич: 25 марта выйти должны все 2 21.03.2017, 20:13

Только солидарность белорусского народа спасет страну от узурпатора.

Активист Белорусской социал-демократической партии (Народная Грамада) Сергей Кунцевич призвал белорусов выйти на демонстрацию 25 марта.

«Только массовость людей, только количество, только вся страна. Кто думает о силовом перевороте, посмотрите на фото, посмотрите, кто в большинстве случаев выходит на площадь. Пенсионеры и женщины, которым надоело содержать своих детей и внуков. Вы реально думаете будет силовой переворот? Нет.

Только солидарность белорусского народа спасет страну от лысого узурпатора. Выйти должны все и не только пенсионеры и женщины, и когда читаешь парня средних лет и он пишет, что не понимает, почему надо идти на площадь, так и хочется сказать сиди и жри мамину пенсию, сиди дальше и колоколь дальше по клавиатуре», - написал Кунцевич на своей странице в «Фейсбуке».