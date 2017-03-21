Дети олигархов новой России: аристократы или дегенераты 7 Ирина Селиверстова, «Московский комсомолец»

21.03.2017, 20:26

фото: instagram.com

На днях очередной недоросль из числа российским олигархических сынков в очередной раз устроил в Москве крупное ДТП.

Происшествие лишь по счастливой случайности обошлось без жертв — только несколько автомобилей всмятку. Собственно, подобными историями у нас уже никого не удивишь, но в данном случае горе-гонщик все же сумел отличиться. В ответ на возмущенные комментарии в соцсети он написал малограмотный матерный опус, общий смысл которого сводится к тому, что осуждают его нищие злопыхатели, завидующие, что он такой богатый и успешный.

Сразу возникает интерес: какого же такого успеха он добился? И так же быстро выясняется: никакого. Вот вообще. В свои 22 года — еще мальчонка мальчонкой. Нигде не работал, ничего не умеет. Разве что машинку водить научился, и то, судя по результату, плоховато.

Но это только на первый взгляд. На самом деле своего главного — и действительно немалого! — успеха парень добился еще 22 года назад, когда родился. Потому что правильно выбрал родителей. Потому что стал внуком богатого, власть имущего дедушки. Не каждый сумеет вылезти на этот свет так успешно, спору нет.

Вот мальчик и гордится своей принадлежностью к элите, считает себя своего рода аристократом: и деньги, и возможности — все получил по праву рождения.

Увы: в то время как во всем цивилизованном мире понятие аристократии постепенно отмирает или становится декоративным, у нас в стране вот такие новоявленные, вылезшие бог знает из чего, с позволения сказать, династии забирают все больше власти и становятся все влиятельней.

Вот только от настоящей, той, отжившей свое аристократии они отличаются, как навозная лужа от моря. Потому что для истинного аристократа самым важным является честь — своя собственная и своего рода. Лучше пустить пулю в лоб, чем пойти на бесчестный, позорящий поступок. Вот тут у нашего мальчонки на «Мерседесе» изрядный прокол вышел. Вину за грандиозное ДТП он пытается свалить на девушку, в автомобиль которой въехал: дескать, она его подрезала.

То есть хочет прикрыться женщиной, которая по его же вине пострадала.

Вот такое лицо у нашей новой «аристократии», вот такие понятия о порядочности.

А еще у аристократов всех времен и народов было принято отправлять своих сыновей на войны. Представители высоких родов не отмазывались, не прятались — наоборот, торопились оказаться в первых рядах. В самой гуще боя. Очень многие погибали. Потому что иначе — позор. И не только на свою голову, но и на всех славных предков.

Вот я и думаю: назвался груздем — полезай в кузов. Почему бы этим мальчикам, которые так гордятся своими крутыми папами-дедушками, не отправиться повоевать? В Сирию, к примеру?

Тогда и папы-дедушки смогут ими гордиться. А мы, чернь, уважительно снимем шапки.

Ну а пока этого не происходит, вся эта чванливая компания на крутых тачках — просто неумные, дурно воспитанные, мало на что пригодные переростки.

Наша новая «элита».

Ирина Селиверстова, «Московский комсомолец»