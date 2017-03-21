Норвежская мойва не добралась из Беларуси до российских покупателей 21.03.2017, 21:20

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Россельхознадзор остановил ввоз из Беларуси 1,45 тонны норвежской мойвы.

В пункте принятия уведомлений «Красный Камень» 20 марта т.г. сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Брянской области было приостановлено движение автотранспортного средства, перевозившего со стороны Республики Беларусь мороженую мойву норвежского производства, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

В рамках взаимодействия для проведения дальнейшего контроля груз был передан специалистам Управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям.

Выяснилось, что продукция общим весом 1,45 тонны перевозилась в автофургоне. Груз следовал из г. Светлогорска Гомельской области в г. Клинцы Брянской области для розничной торговли.

При этом было установлено, что груз перевозится без ветеринарного сертификата, в антисанитарных условиях с нарушением температурного режима транспортировки, а место погрузки продукции, указанное в товарно-транспортной накладной, отсутствовало в Реестре организаций и лиц, осуществляющих производство, переработку и (или) хранение подконтрольных товаров, перемещаемых с территории одного государства-члена Таможенного союза на территорию другого государства – члена Таможенного союза.