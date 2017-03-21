Трамп подписал закон о финансировании полета на Марс 2 21.03.2017, 21:10

Дональд Трамп

Закон позволяет НАСА получить дополнительное финансирование на исследование планеты.

Новый закон также предусматривает выделение 19,5 миллиарда долларов на финансирование космических агентств на бюджетный 2017 год, который начался 1 октября 2016 года. Трамп недавно направил Конгрессу бюджетное предложение, которое разрешает выделить космическому агентству НАСА в следующем году 19,1 миллиарда долларов, передает svoboda.org.

Эта мера вносит поправки в действующий закон, чтобы вести дополнительные исследования по освоению Марса в качестве одной из целей НАСА. Законопроект также позволяет НАСА получить средства для программ полета человека в космос и на другие направления космонавтики в том числе на исследование Марса.

Трамп подписал законопроект во вторник в Овальном кабинете, окруженный астронавтами и спонсорами закона, включая сенаторов Теда Круза и Марко Рубио и сенатора-астронавта от Флориды Билла Нельсона.

Как сообщила пресс-служба Белого дома, закон S. 442 разрешает ассигнования для Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства в 2017 финансовом году; предусматривает усовершенствование программы Международной космической станции; разрешает медицинский мониторинг и лечение бывших космонавтов; уполномочивает программу космических технологий; и уполномочивает стороннюю компенсацию за некоторые опасные коммерческие космические услуги.