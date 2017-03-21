NATO: На «Запад 2017» нас не приглашали ни Минск, ни Москва 1 21.03.2017, 21:31

Альянс не получал никакого приглашения для наблюдения за российско-белорусскими учениями.

Официальный представитель NATO, пожелавший остаться анонимным, сообщил «Свабодзе» через пресс-службу Североатлантического альянса, что альянс не получил никакого приглашения для наблюдения за российско-белорусскими учениями «Запад 2017», которые запланированы на сентябрь.

«Мы приветствовали бы приглашение наблюдать за учениями «Запад 2017». Мы ожидаем официального приглашения для наблюдателей NATO, в соответствии с положениями Венского документа. Такое приглашение будет важным шагом вперед в военной прозрачности и предсказуемости», - сказал упомянутый представитель NATO.

И он добавил:

«В декабре мы обсуждали, как мы можем укрепить Совет Россия-NATO в качестве форума для взаимных брифингов по учениям. Мы приветствовали бы предварительный брифинг об учениях Запад 2017».

Агентство БелТА сообщало, что 20 марта Лукашенко заявил, что на маневры «Запад-2017» будут приглашены все желающие. «Мы ничего не скрываем и скрывать не должны. Если натовцы хотят присутствовать на наших маневрах, пожалуйста», - сказал Лукашенко.

Венский документ - соглашение между государствами-участниками Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, предназначенное для осуществления мер доверия и безопасности. Его положения включают, среди прочего, ежегодный обмен военной информацией о силах, расположенных в Европе, консультации относительно необычных военных действий и опасных инцидентов, а также наблюдение за определенными видами военной деятельности.