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Объявлены результаты литературной премии «Дебют»

  • 21.03.2017, 21:37

Премия вручается за дебютную книгу авторам до 35 лет.

Лауреатами премии «Дебют» 2017 года стали:

Михаил Барановский со сборником поэзии «VOLUMEN 1»,

Андрей Горват с книгой прозы «Радзіва «Прудок». Дзённік»

Аделя Дубовец с переводом с польского языка книги Витольда Шабловского «Танец мядзведзяў».

Они получили от фонда «Вяртанне» по 3900 белорусских рублей, сообщает nn.by.

Остальные финалисты получили поощрительные призы в размере 1000 белорусских рублей.

В номинации «Поэзия» это Алексей Артемов с книгой «Скрозь кіламетры» и Анна Комар с книгой «Страх вышыні», в номинации «Проза» — Андрей Диченко с книгой «Сонечны чалавек» и Владимир Садовский с книгой «1813», в номинации «Перевод» — Надежда Ким с переводом книги Клайва Стейплза Льюиса «Хронікі Нарніі: пляменнік чараўніка» и Сюзанна Паукштелло с переводом книги Альвидаса Шляпикаса «Бог дажджу».

В прошлом году премию получили Анатолий Иващенко (проза) и Светлана Рогач (перевод).

Литературная премия «Дебют» имени Максима Богдановича основана в 2010 году Белорусским ПЕН-центром, Благотворительным фондом «Вяртанне» и Союзом белорусских писателей. Вручается за дебютную книгу авторам до 35 лет и дается за произведения в жанрах, в которых работал Максим Богданович: поэзия, проза, художественный перевод.


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