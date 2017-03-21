От Рогнеды до Костюшко: В Минске представили книгу Орлова 21.03.2017, 22:47

В Минске состоялась презентация книги Владимира Орлова и Павла Татарникова «Айчына: маляўнічая гісторыя. Ад Рагнеды да Касцюшкі».

Исторические события и знаменитые личности белорусской земли: захватывающе, просто и с цветными иллюстрациями. В Национальном художественном музее состоялась презентация книги Владимира Орлова и Павла Татарникова «Айчына: маляўнічая гісторыя. Ад Рагнеды да Касцюшкі», передает «Белсат».

Хронология исторических рассказов — от первых племен до восстания Тадеуша Костюшко. Иногда писать Владимиру Орлову помогали сами герои.

«Когда мне приснилась София Слуцкая, она мне действительно помогла, потому что я окончательно разобрался, за которого Януша Радзивилла она вышла замуж. Ведь их было несколько в этом роде, в нашей истории», — рассказал Владимир Орлов.

Иллюстрации готовили шесть лет: Павел Татарников исследовал архитектурные планы и музейные архивы и реконструировал облики героев.

«Значительная часть героев, известных из нашей истории, жили в те времена, когда не было портретов, не было видов и жанров искусства, где бы они могли быть обнаружены. Например, Рогнеда и Рогволод, Всеслав Чародей и так почти до времен Ренессанса… И, разумеется, художнику нужно решать этот вопрос», — отметил иллюстратор Павел Татарников.

В результате некоторые портреты художник писал с Нила Гилевича, Гавриила Ващенко и просто своих друзей.

Доступный с начала года в интернете тираж три тысячи экземпляров раскупили за две недели. К официальной презентации издательство готовило дополнительный тираж.

Юного читателя ждет продолжение издания: во второй части «Айчыны» авторы обещают рассказать в частности о сталинском терроре, трагедии коллективизации и Куропатах.