закрыть
22 марта 2017, среда, 0:00
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Газету «Новы час» можно будет приобрести в киосках

  • 21.03.2017, 23:08

«Белсоюзпечать» после более чем десятилетнего перерыва подписала договор на распространение газеты.

Уже 8 апреля жители Минска и Минской области смогут приобрести газету в ближайшем магазине или киоске «Белсоюзпечати», сообщает novychas.by.

Как обещает руководство этого учреждения, газету можно будет приобрести практически в каждой торговой точке. Поэтому газета призывает читателей проверять эту информацию и сообщать в редакцию об отсутствии газеты в продаже.


Мнение

Встань и иди!
Встань и иди! Анна Стасюк
Путь к свободе начинается с Площади
Путь к свободе начинается с Площади Владимир Халип
Мы верим в Белорусскую Весну
Мы верим в Белорусскую Весну Маргарита Акулич
Што будзе, калі скончацца грошы
Што будзе, калі скончацца грошы Уладзіслаў Ахроменка


Интервью

Геннадий Федынич: Народный протест усиливается
Геннадий Федынич: Народный протест усиливается
Агнешка Ромашевская-Гузы: Народ Беларуси говорит Лукашенко «Баста!»
Агнешка Ромашевская-Гузы: Народ Беларуси говорит Лукашенко «Баста!»
Пеэтер Тайм: У Путина не хватит ресурсов на Беларусь
Пеэтер Тайм: У Путина не хватит ресурсов на Беларусь
Андрей Санников: Самая важная фигура протестов - лидер БНК Николай Статкевич
Андрей Санников: Самая важная фигура протестов - лидер БНК Николай Статкевич