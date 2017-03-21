Газету «Новы час» можно будет приобрести в киосках 21.03.2017, 23:08

«Белсоюзпечать» после более чем десятилетнего перерыва подписала договор на распространение газеты.

Уже 8 апреля жители Минска и Минской области смогут приобрести газету в ближайшем магазине или киоске «Белсоюзпечати», сообщает novychas.by.

Как обещает руководство этого учреждения, газету можно будет приобрести практически в каждой торговой точке. Поэтому газета призывает читателей проверять эту информацию и сообщать в редакцию об отсутствии газеты в продаже.