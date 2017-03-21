закрыть
22 марта 2017, среда, 0:04
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Цена нефти Brent опустилась ниже $51 за баррель

  • 21.03.2017, 23:28

Нефть Brent торгуется на отметке в 50,78 долларов за баррель.

Цена нефти североморской марки Brent сегодня вечером, 21 марта 2017 года, опустилась ниже отметки в 51 доллар за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте РБК.

Так, по состоянию на 21:07 по минскому времени нефть Brent торговалась на отметке в 50,78 долларов за баррель. Это на 1,82% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Соединенных Штатах Америке на Аляске открыли еще одно крупное месторождение нефти, запасы которого оцениваются в 1,2 млрд баррелей. Данное месторождение является крупнейшим за последние 30 лет из открытых в США на суше.


Мнение

Встань и иди!
Встань и иди! Анна Стасюк
Путь к свободе начинается с Площади
Путь к свободе начинается с Площади Владимир Халип
Мы верим в Белорусскую Весну
Мы верим в Белорусскую Весну Маргарита Акулич
Што будзе, калі скончацца грошы
Што будзе, калі скончацца грошы Уладзіслаў Ахроменка


Интервью

Геннадий Федынич: Народный протест усиливается
Геннадий Федынич: Народный протест усиливается
Агнешка Ромашевская-Гузы: Народ Беларуси говорит Лукашенко «Баста!»
Агнешка Ромашевская-Гузы: Народ Беларуси говорит Лукашенко «Баста!»
Пеэтер Тайм: У Путина не хватит ресурсов на Беларусь
Пеэтер Тайм: У Путина не хватит ресурсов на Беларусь
Андрей Санников: Самая важная фигура протестов - лидер БНК Николай Статкевич
Андрей Санников: Самая важная фигура протестов - лидер БНК Николай Статкевич