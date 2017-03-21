Цена нефти Brent опустилась ниже $51 за баррель 21.03.2017, 23:28

Нефть Brent торгуется на отметке в 50,78 долларов за баррель.

Цена нефти североморской марки Brent сегодня вечером, 21 марта 2017 года, опустилась ниже отметки в 51 доллар за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте РБК.

Так, по состоянию на 21:07 по минскому времени нефть Brent торговалась на отметке в 50,78 долларов за баррель. Это на 1,82% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Соединенных Штатах Америке на Аляске открыли еще одно крупное месторождение нефти, запасы которого оцениваются в 1,2 млрд баррелей. Данное месторождение является крупнейшим за последние 30 лет из открытых в США на суше.