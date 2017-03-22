Стало известно, что будет с выкупленными Белгазпромбанком зданиями на Октябрьской 22.03.2017, 7:49

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Фото: tut.by

Кураторы проектов назвали планы банка «роскошным подарком».

На прошлой неделе Белгазпромбанк выкупил три заводских здания начала 20 века на улице Октябрьской почти за 3 миллиона долларов. Сегодня представители банка рассказали, что в этих помещениях они создадут новую площадку для культурных проектов. Журналисты tut.by узнали, какие это будут объекты и когда они появятся.

Как будут работать нынешние арендаторы на Октябрьской

Напомним, Белгазпромбанк был единственным покупателем продаваемых заводом МЗОР помещений на ул. Октябрьской, 16. Из четырех выставленных было приобретено три лота площадью около 7 тысяч квадратных метров за 5,65 миллиона рублей: одно неиспользуемое помещение, ангар «ЦЭХа» и площади Ultra bar.

Председатель правления банка Виктор Бабарико поясняет, что до этого они 3 года искали место для организации арт-пространства. Но подходящей площадки, где можно было легко построить такой объект, не нашли. В итоге было решено приобрести эти помещения на Октябрьской.

— Мы пока с арендаторами условия вообще не обговаривали. Мы даже не имеем права это делать, пока не вступим в права владельцев. Я считаю, что те договоры аренды, которые есть, должны быть просмотрены. Пока мы начали проектировать и пока не проводим здесь какие-то активности, они могут продолжать тут работать. Ну, а несвойственная этому месту деятельность, например, производственная, должна переноситься.

На сотрудничество с архитекторами и реконструкцию потратят 1−2 года, говорит Бабарико. «В конце следующего года здесь что-то начнет жить», — предполагает он.

По прогнозам Бабарико, на переоборудование и реконструкцию под новые площадки предполагают потратить чуть меньше, чем на покупку помещений, то есть до 3 миллионов долларов.

А вот административно-бытовое здание с баром «Хулиган», лекционным пространством и йога-студией, которые банк не купил, должно продолжать жить своей жизнью, говорит Бабарико. Привычную атмосферу Октябрьской банк тоже пообещал сохранить.

Единственной же проблемой пока является поиск архитекторов, которые смогут создать достойную площадку из бывшего здания завода. По мнению Бабарико, в Минске таких человека только два, поэтому еще будет объявлен открытый конкурс для проектирования зданий.

— Мы убеждены, что делать это надо правильно — не создавать офис с евроремонтом, а делать для тех людей ту атмосферу, которую мы ожидаем.

Какие проекты появятся на Октябрьской

Площадь купленных лотов составляет около 7 тысяч квадратных метров, а для проектов Белгазпромбанка будет достаточно 4 тысяч, считает Бабарико.

Здесь будут проходить художественные выставки «Арт Беларусь» с постоянной экспозицией, фестиваль ТЕАРТ, будут проводить показы артхаусных фильмов. На новой площадке расположится краудфандинговый проект «Улей» с краудэкспертизами и краудинвестингом, финтехпроект (it в финансовой сфере) и бизнес-акселератор. Кураторы проектов назвали покупку помещений банком «роскошным подарком».

Тут же будет фондохранилище для редких оригинальных экземпляров вроде книги Скорины и картин 19 века.

В итоге здесь будут все культурно-социальные активности Белгазпромбанка, но без благотворительного фонда «Шанс».

А так как свободные площади еще остаются, банк открыт для предложений и сотрудничества с другими инициативами.

Бабарико предполагает, что после того, как здесь начнут работать все проекты Белгазпромбанка, посещать Октябрьскую, 16 будут как минимум 500 человек в день.