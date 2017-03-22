Глава МВД Франции подал в отставку из-за коррупционного скандала 22.03.2017, 7:59

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Брюно Ле Ру

Фото: Panoramic / Global Look Press

Отставка последовала менее чем через сутки после публикации в СМИ.

Глава МВД Франции Брюно Ле Ру объявил во вторник об уходе в отставку на фоне разразившегося вокруг него политического скандала, сообщает ТАСС.

"Я подал прошение об уходе в отставку, - заявил Ле Ру в ходе пресс-конференции. - Я не могу допустить, чтобы какие-либо подозрения бросали тень на деятельность правительства". Ранее он был принят президентом Франции Франсуа Олландом.

Отставка главы МВД Франции последовала менее чем через сутки после скандальной публикации в СМИ. Как сообщил в понедельник вечером телеканал TMC, в период с 2009 по 2016 год обе дочери Брюно Ле Ру, который до недавнего времени был депутатом Национального собрания и даже возглавлял фракцию правящей Соцпартии, работали в его парламентском секретариате. В общей сложности с ними было заключено полтора десятка временных контрактов в течение нескольких месяцев. За работу им было выплачено €55 тысяч.

Внимание журналистов привлек тот факт, что Ле Ру принял на работу своих дочерей, когда им было всего 15 и 16 лет соответственно. Вдобавок выяснилось, что он предпочел не декларировать контракты со своими дочерями перед проверяющими инстанциями в Национальном собрании. Более того, оказалось, что одновременно с работой в парламенте девушки проходили стажировки в других местах, при этом старшая - в Бельгии.

"Все контракты были легальны. Мои дочери выполняли реальную работу, - заверил Ле Ру. - Я намерен отстаивать свою невиновность".

Новый глава МВД

В то же время стало известно, что новым главой МВД назначен Маттиас Фекль. Об этом сообщили в Елисейском дворце.

Ранее Фекль занимал пост государственного секретаря по вопросам внешней торговли, развития туризма и по делам французских граждан за рубежом.

Скандал "Пенелопагейт"

Французские эксперты сходятся во мнении, что дело Ле Ру, представляющего правящую партию, походит на скандал "Пенелопагейт", в центре которого оказался кандидат от оппозиционной партии "Республиканцы" Франсуа Фийон. Несмотря на это, сам бывший министр заверил журналистов: "Никакой связи нет".

В конце января Фийон оказался в поле зрения французских СМИ после серии публикаций в газете Le Canard enchaîné. Издание утверждало, что супруга политика Пенелопа Фийон долгое время числилась его помощником в Национальном собрании и получала за это полагающееся жалованье, однако "не выполняла никакой реальной работы".

Менее чем через сутки после публикации в газете прокуратура Франции начала предварительное расследование по статье "хищение госсредств путем создания фиктивного рабочего места". Между тем сам Фийон никогда не отрицал, что его жена работала вместе с ним. Более того, он заявил, что незамедлительно представил в прокуратуру все необходимые документы, подтверждающие работу супруги.

Однако интерес следователей не уменьшился. В середине недели Фийон был вынужден сообщить о том, что получил повестку в суд. В результате 14 марта ему было предъявлено обвинение в хищении госсредств путем создания фиктивного рабочего места.

Несмотря на скандал, Фийон по-прежнему остается в тройке фаворитов в преддверии первого тура президентских выборов, которые пройдут в два этапа 23 апреля и 7 мая.