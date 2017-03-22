Пенсионер из-под Гомеля: Соберусь и выйду на День Воли 22.03.2017, 8:10

Чашу терпения Владимира Кацубы переполнило расторжение контракта и увольнение с работы.

Видеоролик с рассказом жителя поселка Октябрьский Гомельской области выложен на канале «Рудобельская показуха» на YouTube.

Владимир Кацуба — пенсионер. С 2008 года до недавнего времени он работал в котельной Октябрьского завода сухого обезжиренного молока. 13 марта закончился трудовой контракт.

У Владимира Кацубы тяжелая жизненная ситуация: больная жена, дочь — инвалид, пенсия составляет 260 рублей. Денег на жизнь не хватает. Несмотря на это, руководство завода сотрудничать с пенсионером отказывается, предлагая взамен оказать единовременную «помощь».

«Я подачек не хочу! Я хочу работать! Хотя бы полгода — пока жена проходит обследование в Минске, — говорит Владимир Кацоба. — Мне никто не поможет. Моя дочь — инвалид, она учится на платном отделении в Медуниверситете, ей нужно и за учебу платить, и семью содержать».

Пенсионер рассказал, что многие люди уже на грани нищеты — им просто нечего есть.

«Не знаю, что я могу», — говорит житель Октябрьского. — «Но на акцию в День Воли я соберусь и выйду!».

Напомним, лидеры Белорусского Национального Конгресса призвали сограждан из Минска и регионов выйти 25 марта на марш в центр столицы, а 26 марта – на акции протеста в своих городах.