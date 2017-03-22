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Евросоюз настаивает на срочном формировании правительства в Македонии

  • 22.03.2017, 8:19
Фото с сайта Flickr.com

Президент Македонии должен признать результаты выборов в парламент.

Президент Македонии Гёрге Иванов должен признать результаты выборов и срочно назначить правительство, заявил еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан после визита в Скопье, где встретился с лидерами парламентских партий, сообщает «Немецкая волна».

По словам Хана, в противном случае Македония рискует потерять возможность на вступление в ЕС. «Все лидеры страны, включая президента, должны уважать итоги недавних выборов и признавать парламентское большинство», - написал Хан в своем микроблоге Twitter.

Иванов демонстративно отказался от встречи с еврокомиссаром, объяснив это отсутствием времени из-за проходящего визита в Венгрию.

Между тем, отказ Иванова сформировать правительство после успеха на выборах оппозиционного Социал-демократического союза Македонии (СДСМ) вызвал конституционный кризис.

Накануне, 21 марта, в Скопье прошла демонстрация против формирования правительственной коалиции социал-демократов и партии албанского меньшинства, в которой приняли участие как минимум 50 тысяч человек. Одним из поводов для протестов стало обещание лидера социал-демократов Зорана Заева сделать албанский вторым государственным языком.

Внеочередные парламентские выборы в Македонии прошли в декабре 2016 года. Наибольшее число мест получила национал-консервативная партия бывшего премьер-министра Николы Груевского - Внутренняя македонская революционная организация - Демократическая партия македонского национального единства (ВМРО-ДПМНЕ), с которой тесно связан президент Иванов. Найти партнера для создания правительства консерваторам не удалось.


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